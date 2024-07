Sinner la rivelazione spaventa | Problema pesante

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 25 luglio 2024) Jannikha dovuto saltare le Olimpiadi per una tonsillite ed ora arriva lacheNon ce l’ha fatta Jannik. La tonsillite lo ha messo ko, costringendolo a saltare le Olimpiadi di Parigi. È il secondo forfait per il tennista altoatesino dopo quello di tre anni fa dovuto però ad una scelta personale e non ha problemi di salute. Questa voltail torneo olimpico avrebbe voluto giocarlo, e vincerlo, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Troppi pochi giorni per riprendersi dal malanno che lo ha colpito ad inizio settimana e così è arrivato l’annuncio che ha gelato i tifosi italiani. Era uno dei candidati alla vittoria, una medaglia era ampiamente alla portata del 22enne ed, invece, toccherà a Vavassori sostituirlo nel torneo singolare.