Si rivolge in banca per un’operazione dopo aver ricevuto una telefonata dubbi negli impiegati | truffa sventata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Paderno Dugnano (Milano), 25 luglio 2024 –a Paderno Dugnano, nel Milanese. Vittima una donna di 58 anni, che si è rivolta inper un'operazione, che ha destato. Chiamati i carabinieri, si è scoperto che si trattava di un raggiro. Ora la donna ha sporto denuncia contro ignoti per tentata, ma non ha perso i suoi soldi. Stando alla ricostruzione della vicenda, la donna avrebbenumerose telefonate da un'utenza apparentemente riconducibile alla Questura di Monza nelle quali un uomo qualificatosi come ispettore l'avrebbe convinta a recarsi ined effettuare un bonifico di 25mila euro con causale “atti giudiziari per causa persa” in favore di uno sconosciuto “poiché era in corso un presunto tentativo di frode sul suo conto corrente”. Al contempo un finto sms le ha comunicato il blocco della carta di debito.