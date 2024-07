Serena Mollicone? Sappiamo chi è stato ad ucciderla tutti hanno parlato | la condanna del parroco di Arce dopo la sentenza sul delitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Sui social c’è gente che continua a dire: ‘C’è chi sa e non ha’. No, quie detto quello che sapevano evisto”: sono durissime parole diquelle rilasciate a Famiglia Cristiana daldidon Angelo D’Anastasio rispetto al truce omicidio di, la 18enne che scomparve il primo giugno del 2001 da, nel frusinate, ritrovata senza vita due giorniin località Fontecupa. Imputati per la sua morte sono stati, lo ricordiamo, l’allora comandante dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie Annamaria e suo figlio Marco,assolti in primo grado e poi anche in appello, lo scorso 12 luglio. La corte d’appello ha dunque confermato l’assoluzione di Mottola padre, all’epoca comandante della stazione dei carabinieri di, della moglie e del figlio. La famigliaè statata al pagamento delle spese legali.