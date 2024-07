Schillaci | Ecco come abbatteremo le liste di attesa In autunno si vedranno i primi risultati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Invedremo idi questo piano per la riduzione delledi”: lo annuncia in una lunga intervista al Messaggero Orazio, ministro della Salute, il quale sa che da questa riforma dipende la possibilità di dare una svolta al servizio sanitario nazionale, intervenendo su uno dei grandi mali, aggravatosi negli anni della pandemia.Problemi che gli italiani conoscono bene da anni: tempi lunghissimi per ottenere un appuntamento per una visita specialistica, un esame o delle analisi. “Finalmente – spiega il ministro– c’è un provvedimento che in maniera chiara razionalizza i meccanismi per ridurre ledi. In Italia non c’è mai stata una piattaforma nazionale, non si sono mai avuti tempi certi per eseguire una visita o un esame.