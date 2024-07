Pierina morta e i primi passi confusi La chiamata al 112 dopo undici minuti | Ho capito ora che è mia suocera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Francesco Zuppiroli RIMINI "È miaMi sono accorta adesso che è mia". È una consapevolezza tagliente, seppur tardiva, quella che arriva tra le lacrime per Manuela Bianchi mentre la mattina del 4 ottobre si trovava al telefono con il 112 per chiedere aiuto. Aiuto per quella povera donna uccisa la sera prima con 29 coltellate nel seminterrato di via del Ciclamino 31 a Rimini. Aiuto, per. Ed è proprio il giorno del ritrovamento del corpo dell’ex infermiera 78enne che è ora nuovamente sotto la lente di chi indaga tra il mazzo di possibili chiavi del giallo di Rimini. Un momento ritenuto cruciale e da cui potrebbero emergere anche nuovi indizi a carico dell’unico indagato Louis Dassilva.