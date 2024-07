Parigi 2024 Quadarella | Non guardo Ledecky è di un altro pianeta

Leggi tutta la notizia su sportface

"Sto bene, sta andando tutto bene, ma lanon la guarderò, lei è su. Guarderò le altre avversarie". Queste le parole della nuotatrice azzurra Simonanel media day alla Defense Arena in vista dei Giochi Olimpici di. La mezzofondista romana ha poi aggiunto: "Queste saranno le Olimpiadi della consapevolezza che ho ottenuto anche dalla delusione dei 1500 a Tokyo. Ho capito che il risultato dipende da tanti fattori non solo dalla forma fisica. Ottenere un'altra medaglia ai Giochi sarebbe una bella soddisfazione che in pochi hanno avuto".ha concluso parlando della squadra azzurra del nuoto: "Ormai io sono tra le più grandi, i giovani ci aiutano e noi facciamo altrettanto con loro. Siamo un bel gruppo che ha ottenuto bei risultati".