Parigi 2024 calcio femminile vittorie per Germania e Brasile all’esordio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lae ilhanno esordito con una vittoria nel torneo didelle Olimpiadi di, battendo rispettivamente l’Australia e la Nigeria. Successo con il risultato di 3-0 per le teutoniche, in rete al 24? del primo tempo con Hegering e durante la ripresa, al 64? con Schuller e al 68? con Brand. Le giocatrici verdeoro, dal canto loro, hanno superato le nigeriane per 1-0, beneficiando del gol di Gabi Nunes al 37? della prima frazione. Per le ragazze guidate dal commissario tecnico Hrubesch occupano dunque la prima posizione nel gruppo B in virtù della netta vittoria contro le giocatrici aussie, aspettando Stati Uniti-Zambia. Stesso discorso per quanto concerne ildi Ribas Elias, sebbene il primato nel girone C sia a pari merito con la Spagna, al debutto vittoriosa contro il Giappone di misura.