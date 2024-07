Non binary la sentenza della Consulta non mi dice molto | ce ne vorrà prima che cambi qualcosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da un paio di giorni nella comunità trans altro non si fa che parlareCorte Costituzionale italiana che ha affermato l’esistenza delle persone non binarie e ha dichiarato, semplificando, che non sempre è obbligatorio passare per il Tribunale per poter accedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere. Occorre fare attenzione però a come le sentenze vengono veicolate sui media, altrimenti rischiamo di farci un’idea su alcuni diritti che pensiamo di aver ottenuto, ma che in realtà non ci sono proprio per niente. “La nostra Corte Costituzionale non può fare legge” afferma Matteo Mammini avvocato, attivista, referente Toscana Rete Lenford. “Da noi non funziona come nel sistema anglosassoneCommon Law. Però quanto affermato due giorni fa è un richiamo al Parlamento, il primo così chiaro riguardo all’esistenza delle persone non binarie.