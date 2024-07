Niente acqua e temperature oltre i 45 gradi l’inferno degli animali diretti ai macelli italiani sui camion La video-denuncia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)costretti a viaggiare con45senz’e lasciati a lungo sotto il sole cocente nonostante fossero a pochi minuti di distanza dalla destinazione finale. Mentre in Europa inizia il dibattito sulla revisione della normativa sui trasporti divivi, Essereancora una volta i viaggi crudeli durante i mesi estivi. In questi giorni, il team investigativo dell’associazione ha documentato le condizioni in cui vengono trasportati quelli destinati al consumo alimentare in Italia. I controlli effettuati suiche viaggiano sulle autostrade italiane mostrano maiali boccheggianti senza alcun accesso all’, in un caso lasciati a lungo sotto il sole nonostante il caldo asfissiante, in violazione delle leggi Ue.