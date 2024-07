Netanyahu al Congresso americano scoppia la polemica | il motivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’intervento dialera davvero tanto atteso, ma alla fine il discorso del presidente israeliano è stato un flop. Doveva essere un discorso che apriva al cessate il fuoco a Gaza, ma le parole dialnon hanno assolutamente convinto. Il presidente israeliano si è soffermato di più sulla necessità di rafforzare il rapporto tra il suo Paese e gli Stati Uniti che magari parlare della possibilità di mettere fine alle armi in una guerra che va avanti ormai da diverso tempo.– cityrumors.it – foto AnsaUn discorso che anticipa l’incontro con Biden e con la candidata dem Harris, ma possiamo anche sottolineare che lo stesso partito del presidente non ha assolutamente gradito la visita del leader israeliano. Sono circa 80, secondo la Cnn, i rappresentati democratici che hanno preferito non presentarsi al