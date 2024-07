Moneta 1 centesimo rara questa arriva a valere ben 6000€ | un gruzzolo niente male

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sei in cerca di guadagni facili? Potresti avereda 1e non saperlo: ha un valore altissimo. Le monete antiche hanno assunto, da sempre, un ruolo molto importante nel mercato del collezionismo. Sono ricercate da tante persone e riescono a sorprendere tutti, in quanto propongono dei pezzi più unici che rari. Parliamo di oggetti che si pensava non fossero più in circolazione, e che in realtà erano soltanto nascosti nelle case delle persone. Un esempio lampante possono essere le lire. 6000 euro: li guadagnerai vendendo questo– Cityrumors.itLe lire erano la valuta precedente all’euro, e come quella attuale non se ne poteva fare a meno. Anche se hanno perso il loro valore, comunque sia continuano ad essere vendute. Non a poco come si potrebbe pensare, bensì ad un prezzo davvero alto e che, nella maggior parte dei casi, frutta un bel