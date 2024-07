Merate pallavolista morto in campo | donati gli organi di Danilo Cremona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Lecco), 25 luglio 2024 – Corry continua a vivere, tramite le persone che ha salvato. Hanno acconsentito alla donazione dei suoii familiari di, ildi 32 anni didopo aver accusato un malore sotto rete, mentre stava partecipando ad un torneo di beach volley a San Giuliano Terme, in Toscana, durante il Summer fest. I medici delle equipe del Centro di trapianto didi Pisa hanno prelevato i suoi polmoni, il suo fegato e il suo pancreas.– Corry, come lo chiamavano gli amici – probabilmente è stato ucciso da un aneurisma cerebrale. E'martedì pomeriggio all'ospedale di Pisa, dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essersi sentito male sabato in. Aveva accusato un forte mal di testa e vomito. Il pm Giancarlo Dominijanni, il magistrato di turno, ha aperto un'inchiesta.