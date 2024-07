Meloni per la prima volta in Cina dal 28 al 31 luglio Ma niente cellulari per ragioni di sicurezza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024)visita di Giorgiain. La premier sarà in “visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese da domenica 28a mercoledì 31”. La tre giorni a Pechino è stata confermata in una nota stampa da Palazzo Chigi. Subito dopo la premier sta valutando l’ipotesi di volare a Parigi per i Giochi Olimpici (che si inaugureranno ufficialmente domani) per far sentire il suo tifo alla squadra azzurra.per lainda domenica Anche il governo cinese ha annunciato l’arrivo della premier italiana “su invito del premier Li Qiang . “Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario del partenariato strategico globale-Italia. Spero che la visita promuova ulteriormente la cooperazione win-win per tutti tra i nostri due Paesi”, rilancia su X Wang Lutong, direttore per gli Affari europei del ministero degli Esteri cinese.