Ma pensa… Temptation Island perché quando Raul si infuria parte il suono della nave

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Anche il grande Alberto Angela è stato abbattuto da. Il reality delle tentazioni ha vinto tutte le sfide e ha costretto la Rai a sospendere il suo Noos proprio in virtù del successo incontenibile del programma di Canale 5. Come ha anticipato il blog di Davide Maggio, “Rai1 ha deciso di interrompere la messa in ondaseconda edizione di Noos, che sul fronte ascolti fatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno”. I numeri sono impietosi,nella serata del giovedì di fatto Canale 5 è arrivato a fare quasi il triplo di Rai1. Insomma, niente da fare per Alberto Angela, che tornerà in televisione ad agosto,sarà ormai un vecchio ricordo.