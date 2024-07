LIVE Berrettini-De Alboran 6-6 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | il tie-break assegnerà il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Gioco: ace! È il quinto della partita per l’italiano. 40-0 Altro punto diretto con il servizio per l’azzurro. 30-0 Prima vincente per l’italiano. 15-0 Che salvataggio diche in contro-balzo gestisce un’ottima risposta dell’americano. 5-6 Gioco Moreno de: l’americano spinge sin dal servizio e mantiene il servizio. A-40 Prima al centro vincente. 40-40 Servizio ad uscire in kick perfetto per Moreno de. 30-40 Lo statunitense forza anche la seconda ma commette ildoppio fallo della sua partita. Seconda 30-30 Moreno decomanda con il dritto e chiude con lo smash sopra alla rete. Bravo comunquead offrire sempre una palla in più all’americano. Seconda 15-30 Ottima risposta dell’azzurro che prende in mano lo scambio seguendo a rete il dritto.