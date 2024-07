Il discorso d’addio di Biden | lascio per salvare la democrazia Trump | lasci perché stavi perdendo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Joeha formalizzato l’addio alla corsa per la rielezione con unalla nazione, pronunciato in diretta tv dalla Casa Bianca. Il presidente uscente, ha giustificato la resa, in nome della “difesa della”. “Credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell’America meritassero tutti un secondo mandato – ha dettonel suo– . Ma niente, niente, può ostacolare il salvataggio della nostra, inclusa l’ambizione personale”. Continuerà comunque a lavorare per fermare la guerra a Gaza e per mantenere il sostegno a Kiev, ha detto. Uncominciato con un omaggio fatto daal luogo dove si trovava: “In questo luogo sacro – ha detto – sono circondato dai ritratti straordinari di Presidenti americani. Thomas Jefferson ha scritto le parole immortali che guidano questa nazione.