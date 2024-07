Hit parade | il ciclone Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) La classifica settimanale si anima di inaspettati riposizionamenti per formare la Top10 degli album, singoli e vinili più acquistati degli ultimi sette giorni. Le donne hanno sicuramente avuto una marcia in più secondo i dati raccolti da Fimi/Gfk. Mentre le colonne sonore di quest’estate sono stabili nella classifica dei singoli, tra gli album più acquistati dell’ultima settimana c’è qualche piccolo cambiamento. Tra inaspettati riposizionamenti e conferme ormai da diverse settimane. I primi dieci posti in classifica sono occupati perlopiù da donne. In cima alla classifica Anna e, foto Ansa – VelvetMagAl primo posto della classifica degli album più venduti si piazza per la terza settimana consecutiva Anna con Vera Baddie.