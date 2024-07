Hellboy | The Crooked Man ha ottenuto la classificazione R-Rated

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 25 luglio 2024) La MPAA ha rivelato nei giorni scorsi ladel rating di: TheMan e, come da attese, si tratterà di R-. Secondo le motivazioni offerte dalla Motion Picture Association of America, infatti, il rating più alto in assoluto (vietato ai minori) è stato assegnato a causa del “contenuto violento, linguaggio e nudità” presenti nel film. Chiaramente si tratta di una notizia più che attesa da produttori, regista e soprattutto dai fan del celebre anti-eroe demoniaco.: TheMan, il teaser trailer: TheMan è ambientato negli anni cinquanta e vede un giovane(Jack Kesi) impegnato nel difendere un villaggio degli Appalachi daMan, un demone che sta raccogliendo anime per il Diavolo.