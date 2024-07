EA FC 25 Annunciato Lo Scan Del Nuovo Stadio Santiago Bernabeu

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 25 luglio 2024) Con un video apparso sul social media del Real Madrid è stato confermato lodelche ritroveremo nelsimulatore calcistico EA Sports FC 25. Nel video appaiono tre giocatori dei blancos, il centrocampista inglese Bellingham, il difensore tedesco Rudiger e l’attaccante brasiliano Rodrygo. Dopo l’annuncio delle partneship in esclusiva con Napoli e Roma sembra che anche la collaborazione con il Real Madrid sia ormai consolidata e che sia destinata a durare ancora per molti anni. Ricordiamo che nei giorni scorsi la software house canadese ha svelato i contenuti dei bonus pre order sia della versione Ultimate che della versione Standard. Inoltre sono state annunciate importanti novità come la nuova modalità 5v5 Rush.