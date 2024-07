Doctor Geiger su Real Time | dove vederlo e puntate

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da giovedì 25 luglio 2025, andrà in onda suil programma. Si tratta di un format che vede protagonista il chirurgo Erikche racconta il mondo della chirurgia estetica proponendo, di puntata in puntata, la storia di un paziente che si è affidato a lui per tipologie diversi di interventi.suL’appuntamento con la prima puntataè per il 25 luglio in prima serata, per la precisione a partire dalle ore , su, canale 31 del digitale terrestre. Ogni serata verranno proposte due, della durata di circa 30 minuti ciascuna. Il programma si compone di un totale di due stagioni, di seiciascuna.in streaming Il programmasarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale die anche in modalità on demand su discovery+.