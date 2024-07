Calciomercato Milan spunta la squadra interessata a Yacine Adli Ecco la posizione del giocatore

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 luglio 2024), l’Al Shabab è lama la sua posizione è chiara e la richiesta di Moncada anche!è finito nel mirino dell’Arabia Saudita e di un club in particolare: si tratta dell’l’Al Shabab, che vorrebbe mettere a punto l’acquisto del centrocampista franco-algerino per migliorare la qualità del proprio gioco. La posizione del giocatore di proprietà del, però, è chiara, così come è chiara anche la richiesta che il direttore tecnico Moncada fa per cedere il classe 2000. Il club della Saudi League dovrà presentarsi con un’offerta tra i 15 i 20 milioni di euro per portarsi a casa l’ex Bordeaux. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport., al momento, non vuole andare via dao, visto che ama i rossoneri e si trova molto bene con compagni e società.