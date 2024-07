Beukema ha le idee chiare per il nuovo Bologna | Siamo affamati di Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Valles (Bolzano), 25 luglio 2024 - Con un italiano da standing ovation, Sammette in chiaro subito le intenzioni sue e delper questa stagione. "Veniamo da una grande stagione e sappiamo che sarà dura ripeterci. Ma dico anche: perché no? Abbiamo un grande gruppo e. Io voglio migliorare, tutti noi vogliamo migliorare". Lacome energizzante: "molto carichi, è il più importante torneo d'Europa. Soltanto sentire la musichetta qui (suonata da un tifoso con il clarinetto, ndr) è stata un'emozione bellissima". IlL'estate, però, ha cambiato tanto il. Sono partiti Zirkzee e Calafiori. "Mi mancheranno, sono amici e giocatori straordinari. Ma, al tempo stesso, sono molto contento per loro, andranno a giocare in un campionato come la Premier".