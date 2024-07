Vladimir Luxuria si mostra in bikini ed è subito orrore | commenti choc E rispunta il suo nemico

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continua l’ondata d’odio immotivato verso la bersagliata. L’isola dei famosi 2024 è stata un vero flop di ascolti e la cosa non è andata giù all’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, come al pubblico, ma non per colpa della conduttrice. La foto ined arrivano, persino, gli insulti di Francesco Benigno. Non c’è pace per la poverache giusto qualche ora fa voleva semplicemente condividere uno spensierato momento della sua estate con i suoi fedeli seguaci. Purtroppo, sotto al post hanno fatto irruzione tantissimi hater tra cui il purtroppo immancabile Francesco Benigno. Gli insulti osceni e crudeli.