Traffico di stupefacenti La regia della banda nel negozio di alimentari

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La cabina diera a Castelfiorentino, nel cuoreprovincia di Firenze. Segnatamente ’occultata’in undi generi, per non destare sospetti: qui – secondo gli inquirenti – c’era il braccio operativo di una importante organizzazione dedita aldi droga. Un sistema che è stato smantellato con un’ampia e complessa indagine all’esitoquale i reati contestati, a vario titolo, sono la produzione, la detenzione e ilillecito di ingenti quantitativi di stupefacente importati dal Marocco e dalla Spagna in Italia per la successiva distribuzione nelle piazze di consumo sparse in tutta la Toscana.