Tenta di uccidere la sorella arrestato operaio 52enne

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Montecatini Terme, 25 luglio 2024 –to omicidio, maltrattamenti ed estorsione. I carabinieri della Compagnia di Montecatini hannocon queste terribili accuse undi 52 anni che, domenica scorsa, hato di togliere la vita allamaggiore, nell’appartamento di famiglia in città. L’uomo, separato dalla moglie, era sotto psicofarmaci, ma da un po’ di tempo aveva deciso di interromperli. Purtroppo, questo ha portato a un rapido deterioramento delle sue condizioni mentali. Laaveva iniziato a ricevere colpi e spintoni di vario genere: ogni giorno la sua paura aumentava, perché si rendeva conto del delirio incontenibile del fratello. La notte, ormai, era arrivata a chiudersi a chiave in camera per paura di ciò che avrebbe potuto farle. E il giorno in cui ha rischiato davvero la vita purtroppo è arrivato.