Temptation Island Lino si pente e chiede il falò con Alessia ma un video lo tradisce

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il viaggio nei sentimenti di2024 (per dirlo con le parole di Filippo Bisciglia) sta giungendo al termine. In un inedito doppio appuntamento settimanale, nella prima serata Mediaset di mercoledì 24 luglio è andata in onda la penultima puntata di questa appassionante edizione. Stagione ricca di colpi di scena che ha visto accadere qualcosa di mai successo prima:è stato il primo concorrente a rifiutare ben 5ma, una volta lasciato il villaggio del gioco, è tornato sui propri passi per provare a riconquistare l’ex fidanzata. Ma alè successo qualcosa di inaspettatoesce senzadi nuovo “Ha pensato solo a sé stessa, poteva capirmi un po’ di più”: questo l’a dir poco coraggioso commento diuna volta conclusosi l’ennesimodi confronto con l’ex (o forse no?) fidanzata