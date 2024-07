Regione Lazio FIALS | comunicato ai lavoratori delle strutture privare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Si è concluso nella serata di ieri l’incontro presso lasulla sanità privata al quale ha partecipato la scrivente organizzazione sindacale, la CONFSAL, l’UGL, il Direttore Regionale per la Salute e Integrazione Socio-Sanitaria Dott. Andrea Urbani, il Direttore Generale Dott. Alessandro Ridolfi, e le numerose associazioni datoriali di settore (Aris-Aiop-Unindustria salute-Acop-Anaste-Legacoop sociali-,Uneba-Confcommercio salute). Laha chiesto che la, si faccia promotrice nei confrontialtre regioni italiane, per favorire la costituzione di un tavolo nazionale, che è l’unico legittimato ad avviare un confronto tra organizzazioni sindacali e parti datoriali, per la predisposizione del contratto unico di lavoro della sanità privata accreditata”. Così in una nota il Segretario Regionale dellaVittorio Ricci.