Operatori socio-sanitari il primo presidio di protesta davanti alla Prefettura

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bergamo. È successo questa mattina, mercoledì 24 luglio, e la contestazione ha coinvolto i lavoratori RSA e RSD. Durante il periodo del covid-19 il personaleo e assistenziale è stato di fondamentale importanza per tutti i cittadini più vulnerabili ed esposti ai pericoli della pandemia, come anziani e portatori di handicap; grazie al loro impegno e dedizione sono stati considerati dei veri e propri eroi. Da quando però l’emergenza è terminata il loro sforzo lavorativo non è più stato riconosciuto né retribuito adeguatamente.