Olimpiadi grande esordio nel calcio per i Bleus contro gli Usa sconfitti 3-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - I padroni di casa della Francia vincono al debutto nel torneo didelle. Idi mister Thierry Henry, nel match valido per la prima giornata del gruppo A, travolgono 3-0 gli Stati Uniti al Velodrome di Marsiglia. Dopo un primo tempo equilibrato, al 61 Lacazette sblocca il risultato, al 69 raddoppia Olise e all'85 la chiude Bade. In classifica Francia e Nuova Zelanda in testa con 3 punti, ferme a 0 Usa e Guinea. Dopo il 5-0 del Giappone sul Paraguay, nella seconda gara del gruppo D, si chiude sull'1-1 Israele-Mali in un match giocato in un Parco dei Principi blindato e sotto stretta sorveglianza per motivi di sicurezza. Israeliani in vantaggio al 57 in virtù di un'autorete di Diallo, ma al 63 Doumbia ristabilisce il risultato di parità per l'1-1 finale.