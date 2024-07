Milly Carlucci | La giuria di Ballando non è confermata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 luglio 2024)non si sbottona. Del resto – dice lei – James Bond mica rivela le sue manovre! DavideMaggio.it ha incontrato la conduttrice sul red carpet della presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025 e le ha chiesto lumi sulla prossima edizione dicon le Stelle, al via sabato 28 settembre in prima serata su Rai1. Intervista a, la prima novità è cheparte prima Parte prima perchè quest’anno avremo 12 puntate, quindi più coppie e quindi tutto deve essere anticipato, devo dire un grande sforzo. Più puntate significa anche più budget per i concorrenti? Più budget sì e no, nel senso che dobbiamo essere virtuosi come sempre. Non c’è mai la situazione in cui uno dice ‘eh sono ricco’. Non siamo ricchi, dobbiamo essere oculati. Hai un obiettivo particolare per questa stagione.