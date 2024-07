Max Pezzali torna anche nel 2025 | la grande festa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Maxtornerà nei palazzetti già nel, dopo il successo del tour estivo che sta riempendo gli stadi. Uno spettacolo pensato per tutte le età e coronato da hit iconiche che hanno fatto la storia del suo percorso come cantante. Dagli anni ’90 ai giorni nostri: Maxnon si è mai smentito e continuare a mantenere alto il tironegli ultimi concerti. Oltre 30 anni di carriera musicale, di cui almeno vent’anni come solista. L’artista vuole continuare il suo viaggio nella dimensione live e aggiunge nuove date per i suoi concertinel. Maxin tour, foto Ansa – VelvetMagUna brillante carriera che non si è mai arrestata in tutti questi anni trascorsi in musica. Dagli “anni d’oro delReal”, fino ai giorni nostri.