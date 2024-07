LIVE Musetti-Trungelliti ATP Umag 2024 in DIRETTA | in corso il match che precede l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

17.34 È terminato il primo set della sfida tra Francisco Cerundolo e Matej Dodig, incontro che ha aperto il programma sul campo centrale. L'argentino ha conquistato il parziale d'apertura con il punteggio di 6-3. 17.32 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla testuale dell'incontro tra Lorenzo e Marco. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla testuale dell'incontro tra Lorenzo e Marco, partita valevole per il secondo turno dell'ATP 250 di. Dopo la semifinale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic il giocatore carrarino torna in campo sull'amata terra battuta nell'ultimo torneo in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi