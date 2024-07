LIVE Fognini-Tseng 0-0 ATP Umag 2024 in DIRETTA | comincia l’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Scappa via di poco la risposta di. 15-15 Bellissimo recupero in pallonetto in avanzamento didopo un bel passante da lontano. 15-0 Il nastro sul rovescio dimette completamente fuori ritmo. SI PARTE! Al servizio. 21.05la fase di riscaldamento. Al servizio partirà. 21.03 Entrano ora in campo i due giocatori. 21.01 Tra i due non ci sono precedenti. In caso di successo, virtualmenterisalirebbe al numero 69 della classifica mondiale. 20.58che non ha superato le qualificazioni perdendo contro l’argentino Andreozzi, ma è stato ripescato come lucky loser al posto di Rune e si è ritrovatomente al secondo turno, con un bye al primo turno, prendendo lo spot della testa di serie numero 2. 20.