L' Iraq vuole cacciare i soldati Usa Ma i marines restano per via di un grande timore

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una delegazione del governo iracheno è attesa a Washington per discutere del ritiro delle truppe americane dall'. Baghdad preme da mesi,che ilascino il Paese entro la fine dell'anno, ma Washington mette in guardia contro un ritorno dell'Isis. Il Comando americano Centcom ha infatti reso noto che gli attacchi sferrati da membri del califfato sono stati 153 nel 2024, il doppio rispetto al 2023. Dopo anni nell'oscurità il gruppo si sta riorganizzando per tornare all'attacco e costituire un califfato e al momento può contare su circa 2.500 uomini. Sempre nel 2024 le forze americane, in coordinamento con i militari iracheni, hanno compiuto 196 operazioni, ucciso 44 terroristi (di cui 8 capi), e arrestati altri 166.