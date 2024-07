Le spiagge sono tornate di moda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Impazza, da qualche anno, il trend di pennellare lee i beach club più esclusivi al mondo con le firme della, portando un touch ancora più sofisticato e glamour ad un passo dal mare. Dal Mediterraneo fino alledella Florida e oltre, i più iconici brand ditrasformano queste oasi di relax dalle atmosfere vibranti in templi di stile, decorando lettini, asciugamani, ombrelloni e cabane e arrivando pure a personalizzare le divise del personale. Lettini con il monogram e ombrelloni decorati con i colori distintivi dei marchiormai una prerogativa dellepiù cool, da Forte dei Marmi a Pampelonne, da Miami a Capri, senza dimenticare Paraggi, Marbella e Bahamas. E poi c'è spesso, a pochi passi, lo spazio pop up delle maison per fare un po' di sano shopping estivo, e non solo.