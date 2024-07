La nostra personale classifica delle divise che vedremo alle Olimpiadi di Parigi dalla peggiore alla migliore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Magari un giorno lesi divertiranno nel dispensare podi e onori anche a livello di stile, ma nel frattempo non c'è dubbio che al giorno d'oggi anche l'appuntamento sportivo più importante che esista non sia impermeabile ai tempi che corrono. E non è un caso che2024 possa essere l'edizione olimpica più cool di sempre: perché lo spirito contemporaneo esige che anche quando si gareggia o si rappresenta il proprio Paese lo stile non possa essere da meno. Certo, nella varietà di discipline e Paesi gli esiti sono molto diversi, da chi si accontenta di una resa banale a chi invece mette in piedi fior di collaborazioni per costruire un lavoro credibile e di alto livello. Per questo, facciamo un po' di ordine: in attesa di vedere assegnate le medaglie tradizionali, ecco una personalissimadei Paesi vestiti meglio