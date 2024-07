La Bicipolitana a ostacoli Proteste in via Novara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le primerisalgono a marzo, quando residenti e commercianti di viaentrarono “a contatto“ con il progetto del tratto diche si svilupperà lungo questo asse: in questi giorni, a inizio lavori, la situazione è addirittura peggiorata e così il malcontento ha assunto la forma di una lettera protocollata in Comune, indirizzata al sindaco Lorenzo Radice e all’assessore alle opere pubbliche Marco Bianchi, con la quale si chiede "di interrompere i lavori per l’esecuzione dell’ennesima pista ciclabile che non solo è inopportuna ma anche e soprattutto oltremodo pregiudizievole" per un gran numero di motivi elencati nella missiva.