Jvli | Finalmente posso rischiare

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si intitola Ho voglia di te il primo singolo che porta il nome del producere che lo vede collaborare con Emma e Olly. Un vero e proprio battesimo che arriva dopo importanti collaborazioni dietro le quinte – tra cui Apnea di Emma e Devastante di Olly – con cui il produttore ha deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. «Il processo non cambia, è un brano che ho fatto come tanti altri. – ci dice subito– Solo alla fine ho capito che poteva essere il mio primo singolo. Dopo, certo, cambia tutto. Sono abituato a stare in studio, al buio a fare musica. Già essere qui oggi è una novità, ma mi piace e mi dà modo di non esprimermi solo con la musica. È un primo passo che mi sta dando luce in più».