Inzaghi riabbraccia l’Italia e ora punta Acerbi | le ultime sul recupero

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il blocco Italia di Simonea partire da oggi è al completo. Tra questi, però, il mister piacentino, attende di riavere al 100% Francesco. I progressi promettono bene. ORA IN SEI – Francescosarebbe dovuto essere il sesto interista del gruppo di Luciano Spalletti a partire per la Germania il mese scorso. Il sogno degli Europei, terminato troppo presto per, purtroppo non ha mai avuto inizio per il difensore nerazzurro. Dopo un’altra inarrestabile stagione con la maglia dell’Inter, infatti,ha smesso di nascondere i problemi fisici che lo hanno tormentato per lungo tempo. Con la seconda stella in tasca il calciatore italiano ha deciso di riposare e dedicarsi alla guarigione completa. Scenario questo, però, che malauguratamente non si è ancora completato.