I migliori del Titano A Golinucci il pallone di cristallo a Badalassi il bombardino d’oro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nella sala stampa dedicata agli Atleti Olimpici di Tokyo 2020 si è tenuto il consueto appuntamento di Calcio Estate dedicato all’attività di dirigenti, giocatori, allenatori ed arbitri del movimento sammarinese di calcio e futsal. Ben v entitré i riconoscimenti individuali. A fare la voce grossa, per il calcio sammarinese, è stata la Virtus. La società di Acquaviva, con tre finali e uno scudetto nello spazio di dodici mesi, ha visto l’affermazione di Alessandro, Luigi Bizzotto e Ivan Buonocunto. Il centrocampista sammarinese si è aggiudicato ildi, mentre il tecnico ha bissato la Panchinavinta lo scorso anno. Buonocunto ha invece ricevuto il Premio Koppe dedicato al miglior calciatore non sammarinese o residente in territorio. Il fantasista della Virtus si è aggiudicato anche l’Assist Award, già vinto lo scorso anno.