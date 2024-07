Energia colonnine di ricarica elettrica | via alle richieste per il secondo bando Pnrr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) E’ aperto sul sito del Gse, il portale web per presentare richiesta di partecipazione aldella misura “Installazione di infrastrutture di”. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di oltre 18mila stazioni diper veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani entro il 2025. Gli avvisi sono rivoltiimprese di qualsiasi dimensione, operanti nel settore, e di comprovata esperienza, nonché ai raggruppamenti temporanei (Rti). Le risorse economiche rese disponibili dai bandi ammontano a 359.943.750 euro per le stazioni dida realizzare nelle strade extraurbane e 279.344.000 euro per quelle da installare nei centri urbani. Graziesomme messe a disposizione si stima di poter realizzare 7.500 stazioni dirapida super-veloci per i veicoli elettrici lungo le strade extraurbane e 10.880 nei centri urbani.