Discarica di Inzago parte la fase di studio per l’ampliamento | la proposta

(Di mercoledì 24 luglio 2024), il futuro ancora un’incognita, in consiglio comunale si torna "al passato". In una lunga relazione, in risposta a un’interpellanza, la gestione del "post pattume" nei primi lotti dell’impianto Systema, ferita al territorio lunga oltre trent’anni: piani di ripristino, data ultima dei conferimenti sul lotto C, l’ultimo autorizzato, eventuali progetti a latere. E, non certo ultimo, l’esito di carotaggi e indagini nei terreni che ospitarono i primi giacimenti: che, prima buona notizia, hanno ogni volta certificato l’assenza di inquinanti o problematiche in falda acquifera. Tutto ciò mentre, come è noto, si apre ladi, in seno a una commissione ad hoc, sulladi ampliamento, il quarto, presentata dal gruppo Systema: una prima riunione del gruppo di lavoro si è tenuta nelle scorse settimane.