Crollo Scampia | bimbe ancora gravi ma in condizioni stabili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRestano, seppur molto, ledelledi quattro e sette anni coinvolte neldiinsieme e ricoverate all’ospedale Santobono di Napoli insieme ad altre cinque piccole. Le due piccole pazienti, che sin dai primi momenti si sono presentate come i casi più complessi, sono sempre ricoverate in rianimazione con prognosi riservata, e presentanopur nell’estrematà. Le altre tre piccole pazienti, rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, ricoverate in ortopedia, secondo quanto si legge nel bollettino del Santobono, sono state sottoposte tutte e tre ad intervento chirurgico, una per frattura di femore esposta, un’altra per frattura chiusa del terzo distale dell’omero sinistro, l’ultima per frattura omero sinistro scomposta prossimale.