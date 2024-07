Covid i contagi a +62% in una settimana Ma non c’è allarme

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Italia, come molti altri Paesi, sta affrontando una nuova ondata dida-19. I dati aggiornati al 24 luglio 2024 mostrano un incremento significativo dei nuovi casi. Non ci sono però allarmi gravi da segnalare. Nellatra l’11 e il 17 luglio, si sono registrati quasi 9mila casi (8.942) , il 62% in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 5.503. I morti sono 40, contro i 33 dellaprecedente (il 21% in più). Questo quanto riportato dal bollettino aggiornato del ministero della Salute sull’andamento dinel nostro Paese. Ma dobbiamo preoccuparci? Sull’aumento di nuovi casi di“non ho avuto alcun tipo di alert.