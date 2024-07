Correa esubero con poche speranze | ipotesi drastica per l’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è da tre anni al, eppure le sue partite buone (amichevoli comprese) si contano sulle dita di una mano. È necessario trovare una sistemazione e il Corriere dello Sport ipotizza una soluzioneper liberarsene. CESSIONE OBBLIGATORIA – Non era certo la speranza delquella di vedere Joaquinin rosa al 24 luglio. Quando undici mesi fa Giuseppe Marotta ha provato a piazzarlo al Marsiglia l’augurio era che l’OM riuscisse a qualificarsi in Champions League, in modo da far scattare l’obbligo di riscatto. Invece l’ottavo posto finale nella scorsa Ligue 1 ha rimandato ad Appiano Gentile come un pacco postale il Tucu, autore peraltro della bellezza di zero gol (e zero partite decenti).