Cesena Curto subito in campo Artico ha altri due colpi in canna

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Marcoè un giocatore del, l’ufficialità per il difensore classe 99, prelevato a titolo temporaneo dal Como, è arrivata, e dopo le visite mediche sostenute lunedì, ieri ha raggiunto il ritiro di Acquapartita e ha giocato qualche minuto contro la Primavera. Scuola Milan, ma passato anche per la primavera dell’Empoli, poi Virtus Verona in C e Südtirol, dove ha conquistato sulla B,viene da una stagione al Como – 25 presenze – culminata con la promozione in A. Tra oggi e domani dovrebbe essere ufficializzato anche l’arrivo, sempre a titolo temporaneo, dell’esterno svedese, di origine gambiana, Joseph Ceesay. Essendo un trasferimento da squadra estera – il giocatore è di proprietà del Malmö –, la parte burocratica prevede tempi un po’ più lunghi, da qui il ritardo di un paio di giorni per un’operazione chiusa nel weekend.