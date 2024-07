Bolelli e Vavassori numeri 1 alle Olimpiadi! Cambiano le teste di serie in doppio dopo il forfait di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Jannikha datoalla vigilia delledi Parigi 2024. Il numero 1 del mondo non si presenterà ai Giochi a causa di una tonsillite, privando l’Italia di una delle stelle più conosciute dell’intera spedizione a cinque cerchi. La rinuncia del tennista italiano ha generato uno scossone nel computo delledidel torneo di singolare (tutti sono avanzati di una posizione, ora al vertice figura Novak Djokovic davanti a Carlos Alcaraz) e modifica le carte in tavola anche in. Ora i1 del seeding sono diventati Andreae Simone, coppia italiana che in stagione ha giocato le finali degli Australian Open e del Roland Garros (perdendo entrambi gli atti conclusivi dei tornei dello Slam).