Black Bag la data di uscita fissata per il film di Steven Soderbergh con Cate Blanchett e Michael Fassbender

Focus Features ha annunciato la data di uscita per Black Bag, il nuovo film thriller di spionaggio diretto da Steven Soderbergh. La pellicola, con protagonisti Cate Blanchett e Michael Fassbender, sarà distribuita nei cinema degli Stati Uniti il 14 marzo 2025, mentre Universal Pictures International si occuperà della distribuzione internazionale. Black Bag: il nuovo thriller di Soderbergh in arrivo nei cinema. Black Bag vanta un cast di primo piano, oltre a Cate Blanchett (conosciuta per i suoi ruoli in Tár e Borderlands) e Michael Fassbender (visto in The Killer e X-Men: Giorni di un futuro passato). Tra gli altri attori troviamo Regé-Jean Page (Bridgerton, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri), Marisa Abela (Back to Black), Naomie Harris (Skyfall, Rampage), Pierce Brosnan (GoldenEye, Mamma Mia!) e Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga).