Attaccata dalla ‘maggioranza Ursula’ ora Meloni perde anche la guida dei Conservatori Ue | Il polacco Morawiecki nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo aver perso la sfida con Ursula von der Leyen, esponendosi così alle ritorsioni della nuova maggioranza europea, Giorgiadovrà rinunciarealla sua leadership all’interno deieuropei. Secondo quanto riporta la testata polacca Newsweek, che cita fonti del partito Diritto e Giustizia, ladel Consiglio italiana dovrà cedere la presidenza del partito europeo all’ex premierMateusz. Non è ancora una notizia ufficiale, dato che le elezioni delsono previste in estate e che il leader del PiS ancora non è nemmeno candidato. Ma gli esponenti della formazione di estrema destra polacca, l’altra grande forza all’interno di Ecr insieme, appunto, a Fratelli d’Italia, danno l’intesa per raggiunta: “Vedremo se gli italiani manterranno la parola data”, ha commentato una fonte interpellatatestata.