ATP Kitzbühel 2024 | nel giorno di Berrettini vanno avanti Baez e Martinez

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non di solo Matteovive la giornata all’ATP 250 di, tra le montagne d’Austria: il tabellone si è infatti completamente allineato ai quarti di finale. Per il romano ci sarà l’americano (wild card) Nicolas Moreno de Alboran, autore di un doppio 6-4 sull’ultimo degli austriaci, Lukas Neumayer. Per l’USA spesso protagonista nei Challenger un risultato forse difficile da migliorare vista la qualità dell’italiano, ma comunque un buon punto di partenza per il livello superiore. Sempre nella parte bassa del tabellone esce di scena una delle due teste di serie che lasciano il torneo quest’oggi, vale a dire il serbo Laslo Djere, che finisce rimontato dal brasiliano Thiago Seyboth Wild.